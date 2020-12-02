MEB LGS 2021 konuları son dakika duyurusu ile açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS 2021 konuları hakkında son dakika açıklaması gerçekleştirdi. 2021 yılında gerçekleşecek olan LGS 2021 konuları içerisinde tamamının olacağını ifade eden bakanlık, öğrencilerin ve eğitimcilerin tüm müfredat üzerinden sorumlu olacağını açıkladı. İşte, MEB LGS 2021 konuları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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MEB LGS 2021 konuları için son dakika açıklaması eğitimciler, öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiriyor. Merkezi sınav kapsamında LGS'ye girecek olan öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağını açıklayan MEB, konuyla ilgili bazı detaylara yer verdi. Peki, MEB LGS 2021 konuları son dakika duyurusu ile açıklandı!
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.
Açıklama şu şekilde;
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Yapılan açıklamada "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi. Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
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"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir." denildi