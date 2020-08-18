Meb.gov.tr AÖL giriş ekranı 2020: Sınav sonucu sorgulama MEB ekranına nasıl girilir?
Meb.gov.tr giriş ekranı AÖL sınav sonuçları için 17 Ağustos tarihinin işaret edilmesiyle gündeme geldi. Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı için bekleyen öğrenciler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresine şifreleri ve T.C numarasıyla giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecekler. MEB AÖL girişiyle ayrıca AÖL yeni dönem ders seçimi işlemleri de tamamlanıyor. Peki, AÖL sınav sonucu MEB sorgulama ekranına nasıl girilir? İşte, MEB sınav sonucu ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler..
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25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen AÖL'de sınav sonuçları için MEB'in açıklaması beklenirken, AÖL giriş ekranı da ziyaretçi almaya başladı. Takvimin 17 Ağustos tarihini işaret etmesiyle sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖL sınav giriş ekranına odaklandı. Bakanlığın aöl.meb.gov.tr adresine giriş mobil uygulamalardan ya da masaüstünden öğrenci bilgileri doldurularak gerçekleşiyor.
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MEB AÖL SONUÇ EKRANINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
MEB tarafından gerçekleşen AÖL sınavının sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek açık lise sınav sonuçlarını görüntülenecek.
Bu adresten AÖL sınav sonuçları, ders seçimi, sınav giriş belgesi ve AÖL ders kitapları gibi bilgilere erişim sağlanıyor.
AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri ise 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
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d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.