MEB.gov.tr AÖL ders kayıt ekranı: Açık lise kayıt ve ders seçimi ne zaman bitecek?
AÖL ders seçim ve sınav yeri değiştirme işlemleri 11 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başladı. Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan AÖL öğrencileri, ders seçim işlemlerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden tamamlayacaklar. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanacaklar. Ders seçimi işlemi devam ederken gözler AÖL kayıtlarına çevrildi. Peki, açık lise kayıtları ne zaman bitecek? İşte, 2020 AÖL kayıt tarihleri ve MEB ders seçimi ekranı.
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Açık Öğretim Lisesi(AÖL) kayıt işlemleri 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. AÖL kayıtları ile beraber yeni dönem hazırlıkları devam ederken, AÖL ders seçimi işlemleri de başlatıldı. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 9 Ekim tarihine kadar ders seçimlerini gerçekleştirecek. İşte, MEB takvimine göre, AÖL ders seçim tarihleri.
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AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacak.
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AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.
2020 2021 MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 aralığı olarak belirlendi.
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AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açıldı. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.