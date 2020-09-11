MEB.gov.tr AÖL ders kayıt ekranı: Açık lise kayıt ve ders seçimi ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi(AÖL) kayıt işlemleri 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. AÖL kayıtları ile beraber yeni dönem hazırlıkları devam ederken, AÖL ders seçimi işlemleri de başlatıldı. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler 9 Ekim tarihine kadar ders seçimlerini gerçekleştirecek. İşte, MEB takvimine göre, AÖL ders seçim tarihleri.