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Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 17:17 | 

MEB fizyoterapist alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte fizyoterapist alımı başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 260 fizyoterapist alımı yapılacağını duyurmuştu. Adayların, başvurularını “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor. Peki MEB fizyoterapist alımı başvurusu nasıl yapılır? Fizyoterapist alımı başvuru şartları neler?

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1

İlan edilen fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak.

2Fizyoterapist alımı başvuru şartları

Fizyoterapist alımı başvuru şartları

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Hizmet yılı;

a) 5 yıldan az olanlar,
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar

3

Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist alımı ve diğer personel alımlarıyla ilgili yazılı duyuru paylaştı. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260,sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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