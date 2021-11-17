MEB fidan bağışı nasıl yapılır? 24 Kasım "Öğretmenim için bir fidan kampanyası" katılım ekranı ve başvuru şartları

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattığına dikkati çekerek “Milli Eğitim Bakanlığı’mız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız” dedi.