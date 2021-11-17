MEB fidan bağışı nasıl yapılır? 24 Kasım "Öğretmenim için bir fidan kampanyası" katılım ekranı ve başvuru şartları
Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası başvuruları devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanla ormanları büyütmeye katkı sağlamayı amaçlayan MEB fidan bağışı kapsamında öğrenciler, MEB'in internet sitesi üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin ismiyle sertifikalandırabilecek.MEB fidan bağışı Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yürütülecek. Diğer uyandan en az 1 fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak. Peki, MEB fidan bağışı nasıl yapılır? İşte, öğretmenim için bir fidan kampanyası" katılım ekranı ve başvuruları ile ilgili ayrıntılar.
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MEB fidan bağışı katılım ekranı, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğrenciler tarafından ilgi görüyor. Öğretmenlerine değerli ve anlamlı hediye vermek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Öğretmenim için bir fidan kampanyası" ile fidan bağışı yaparak öğretmenlerine sertifika gönderebilecekler. http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden başvurularda bağış yapanın isim soy isim bilgileri, telefon numarası, öğretmen isim soy ismi gibi bilgilerin doldurulması gerekecek. Bağış bedeli 10 TL olurken; bağış için örnek tasarımları seçen öğrenciler sertifikaları e-posta adresi aracılığıyla PDF formatında alacaklar, adrese basılı bir sertifika gönderilmeyecek.
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ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.
Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.
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Bağış sertifikanız ödeme tamamlandıktan sonra, belirtilen e-posta adresine e-posta aracılığıyla PDF formatında en geç 1 iş günü içerisinde gönderilecektir. Adresinize kargo aracılığıyla basılı bir sertifika gönderilmeyecektir.
Başvuruları yapacak olanlar 10 TL fidan bağış ücretini ödeyecek. Bağış tutarı, girdiğiniz fidan sayılarına göre hesaplanacak.
Kampanyaya ilk destek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi..
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Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan’ kampanyası başlattığına dikkati çekerek “Milli Eğitim Bakanlığı’mız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız” dedi.