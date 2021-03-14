MEB-EKYS sınavı saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 MEB-EKYS sınav süresi
2021-MEB-EKYS sınavı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca organize edilecek olan söz konusu sınav 14 Mart pazar günü 50 il, 52 sınav merkezinde uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Adaylar, sınav binalarına girişte HES kodu bilgisi ve sınav giriş belgeleri ile sınava katılım sağlayacak. Peki, MEB-EKYS sınavı saat kaçta yapılacak ve kaç dakika sürecek? İşte, 2021 MEB-EKYS sınav süresi ile ilgili bilgiler.
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1
5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan MEB-EKYS sınavı pazar günü adayların katılımı ile gerçekleşecek. Okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek olan sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. Aylardır sınava hazırlanan adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınav giriş belgesiz adaylar sınava alınmayacak. Sınav belgeleri T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.
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MEB EKYS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) yarın gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il, 52 sınav merkezinde uygulanacak.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak, ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
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Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.