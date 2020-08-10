MEB E okul VBS girişi 2020: LGS tercih sonucu meb gov.tr sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır?
MEB E okul VBS girişi nasıl yapılır? Liselere giriş kapsamında düzenlenen merkezi sınava ilişkin LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından 10 Ağustos Pazartesi günü erişime açılacak. MEB E okul giriş ekranı, LGS yerleştirme sonuçları için beklenen günün gelmesiyle beraber gündeme geldi. Öğrenci ve veliler sonuçları öğrenmek adına, www.meb gov.tr sorgulama ekranına öğrencinin kişisel bilgilerini doldurarak giriş yapacaklar. İşte, LGS tercih sonucu MEB E okul giriş ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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LGS tercih yerleştirme sonuçları MEB'in takvimine göre yapılan son dakika açıklamanın ardından erişime açılacak. Bakanlığın internet sitesinden yapılacak olan duyuruya gözler çevrilirken, MEB e okul girişi ve MEB gov tr internet adresi ziyaretçi almaya başladı. Veliler, E-Okul girişi ile "Sınav Bilgileri" bölümününden "Sınav Bilgileri" ekranını giriş yapılabilecek. Sonuçları www..meb.gov.tr adresinden açıklanacak. LGS tercih sonuçları ayrıca meb gov.tr internet adresinden de görüntülenecek.
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E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
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Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.