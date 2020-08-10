MEB E okul VBS girişi 2020: LGS sonucu meb gov.tr sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır?

LGS tercih yerleştirme sonuçları MEB'in takvimine göre yapılan son dakika açıklamanın ardından erişime açılacak. Bakanlığın internet sitesinden yapılacak olan duyuruya gözler çevrilirken, MEB e okul girişi ve MEB gov tr internet adresi ziyaretçi almaya başladı. E-Okul girişi ile nakil işlemleri ve boş kontenjanları görüntüntülenecek. Tercih sonuçları ise www..meb.gov.tr adresinden açıklanacak.