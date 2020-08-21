MEB e okul kayıt sorgulama ve okul kayıt tarihleri: 2020 ilkokul - ortaokul kayıtları ne zaman?
Okul kayıt tarihleri, 2020 2021 eğitim öğretim yılı takviminin kesinleşmesiyle birlikte veliler tarafından merak konusu oldu. Çocuklarının okul kayıtlarını gerçekleştirecek olanlar, MEBe okul kayıt sorgulama ekranı aracılığıyla 2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları sayfası üzerinden okul bilgilerini görüntüleyecekler. Peki, İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman? İşte, 2020 okul kayıt tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül'de ise yüz yüze seyreltilmiş ve aşamalı eğitimle başlayacak. Eğitim öğretim yılı takviminin değişmesiyle birlikte, çocuklarını okullara kayıt ettirecek olan velilerin gözü 2020 okul kayıt tarihlerine çevrildi. Okul kayıt tarihleriyle ilgili bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmazken, e okul üzerinden okul kayıt bilgileri sorgulama ekranı hizmet vermeye başladı. Okul kayıtları, TC no ve doğum yılı bilgileriyle öğreniliyor. İşte, ayrıntılar.
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OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
Bu yıl okullar 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de de yüz yüze aşamalı olarak açılacak. Bu bilgiler göz önüne alındığında kayıtların 31 Ağustos tarihine kadar yapılması bekleniyor. Okul kayıt bilgileri e okul üzerinden de öğreniliyor.
Konuyla ilgili MEB açıklaması geldiği zaman gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.
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E- KAYIT SİSTEMİNDE OKULLAR BELLİ
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:
MEB’in e-Okul ekranından “2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları” başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.
İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB’in aşağıda paylaştığı linki tıklayarak, “2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır” ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:
“01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır.”