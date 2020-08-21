MEB e okul kayıt sorgulama ve okul kayıt tarihleri: 2020 ilkokul - ortaokul kayıtları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül'de ise yüz yüze seyreltilmiş ve aşamalı eğitimle başlayacak. Eğitim öğretim yılı takviminin değişmesiyle birlikte, çocuklarını okullara kayıt ettirecek olan velilerin gözü 2020 okul kayıt tarihlerine çevrildi. Okul kayıt tarihleriyle ilgili bakanlıktan herhangi bir açıklama yapılmazken, e okul üzerinden okul kayıt bilgileri sorgulama ekranı hizmet vermeye başladı. Okul kayıtları, TC no ve doğum yılı bilgileriyle öğreniliyor. İşte, ayrıntılar.