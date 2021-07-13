MEB duyurular ekranı: AÖL sonuçları açıklandı mı? 3. dönem Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavları 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak gerçekleşti. AÖL sınavlarının tamamlanması ardından öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Sonuç duyurusu bekleyen öğrencileri, MEB'in duyurular ekranını takip ediyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? 3. dönem Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz tarihlerinde çevri içi platformda gerçekleşti. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor.
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AÖL İTİRAZ SÜRECİ
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.