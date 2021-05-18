MEB duyurdu: Hayat Boyu Öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor! İşte ders saatleri

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları hafta içi ve hafta sonunda yapılabilecek. Bu kapsamdaki kursiyer, öğretmen ve eğitim çalışanlarının, salgın kısıtlamasından etkilenmemesi için gerekli kolaylık valiliklerce sağlanacak. Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesi ve olgunlaşma enstitülerinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek."



Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemlerinin, 18 Haziran mesai saati bitimine kadar yapılacağı duyuruldu.Olgunlaşma enstitülerinin araştırma, tasarım ve üretim, tanıtım ve pazarlama bölümlerinde görev alan öğretmenler ile projede görevli olan usta öğreticilerin, çalışmalarına kurumlarında devam edeceği kaydedilen yazıda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen şartlara uyulacağı bildirildi.