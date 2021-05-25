MEB duyurdu: 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri değişti! İşte sözleşmeli öğretmen alımı yeni mülakat tarihleri
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 01-04 Haziran 2021 tarihlerinde sözlü sınava alınacak adayların mülakat tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi. 20 bin öğretmen alımı için yeni sınav tarihleri hakkında bilgi veren MEB sözlü sınav giriş belgesinin güncel halinin e Devlet'ten yayınlandığını da duyurdu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, MEB sözleşmeli öğretmen yeni sınav takvimi.
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20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri değişti. 06 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınavı nedeniyle sınavların değiştiğini internet sitesinden duyuran MEB, adayların sözlü sınav merkez ve saatlerinin aynı olacağını vurguladı. Yeni takvimine göre sözlü sınavlar 17 Mayıs - 13 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 1, 2, 3, ve 4 Haziran'da sözlü sınava katılacak olan adayların mülakat sınavları 8, 9, 10 ve 11 Haziran olarak güncellendi. Sınav sonuçları ise değişmeyerek 08 Temmuz'da açıklanacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YENİ SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Sözleşmeli Öğretmenlik için 01-04 Haziran 2021 Tarihlerinde Sözlü Sınava Alınacak Adayların Dikkatine" başlıklı yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi;
Bilindiği üzere 19.940 sözleşmeli öğretmenin atama işlemi için 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu yayımlanmış olup bu kapsamda ön başvurular 15-26/03/2021 tarihleri arasında alınmış ve adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 03/05/2021 tarihinde elektronik ortamda ilan edilmişti.
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Ancak 6 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Merkezi Sınav nedeniyle, 01-04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ekinde yer alan Ek-4 Takvim ekteki gibi güncellenmiştir.
Bu bağlamda sözlü sınav merkez ve saatleri aynı olacak şekilde;
1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,
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2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,
3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,
4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021, tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür. Sözlü sınav giriş belgesinin güncel haline e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir. İlgililere duyurulur.
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Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.