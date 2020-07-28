MEB duyurdu: 20 bin öğretmen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ? Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklamayapabilir.



Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.



Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.



Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.



Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarınauyar.



