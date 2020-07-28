MEB duyurdu: 20 bin öğretmen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. MEB'ten yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan binlerce öğretmen adayı, mülakat sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyordu. 6 -25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları önceden de duyurulduğu gibi 28 Temmuz’da online sistem üzerinden açıklandı.
Sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos’ta yapabilecekler.