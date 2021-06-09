MEB destekleme ve yetiştirme yaz kursları ne zaman başlayacak? Bakanlık tarih verdi!

MEB'in destekleme ve yetiştirme yaz kursları 5 Temmuz'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını bildirdi. İşte, MEB destekleme ve yetiştirme yaz kursları hakkında son bilgiler...