MEB çalışma fasikülü yayınladı - Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf kazanım testleri

Selçuk: "Diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız" Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirmelerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için büyük bir kaynak seferberliği başlattıklarını belirtti.



Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanalları ve internet portalındaki ders anlatımlarını öğrencilerin daha kolay pekiştirebilmeleri ve farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmeleri için sundukları kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:



"Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız. Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."



Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere internet üzerinden "www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden erişilebilecek.