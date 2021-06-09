MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS için geri sayım!
5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavının 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav için erteleme kararı alınmıştı. Peki, 2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman?
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Yüz binlerce öğrencinin ve ailesinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021-İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. İşte, "2021 Bursluluk sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı...
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Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.
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Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs itibariyle henüz netlik kazanmadı.
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Sınavın yine eylül ayında organize edilebileceği tahmin ediliyor.