MEB Bursluluk Sınavı ne zaman? 2021 İOKBS için geri sayım!

Yüz binlerce öğrencinin ve ailesinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021-İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. İşte, "2021 Bursluluk sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı...