MEB Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 İOKBS için geri sayım!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2020 etabının yapılacağı tarih, öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2020-2021 eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala, sorgulamalarına hız veren öğrenciler konuya dair tarih bilgilerini sorguluyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman?
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Geçmiş yıllarda Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, söz konusu sınavın başvuru tarihlerinin yanı sıra 2020 İOKBS hakkındaki diğer detayları öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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BURSLULUK SINAVI KONU DAĞILIMI
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.
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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.
Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı.
Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."