MEB bursluluk sınavı (İOKBS-PYBS) başvurusu E Okul ile nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı başvurusu, bu yıl da pek çok öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. İOKBS ve PYBS olarak anılan ve 5-17 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınav başvurusu E-Okul üzerinden tamamlanabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin, sınavı kazansalar dahi burs almaya hak kazanamayacağı sınav için sonuçlar 3 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesive Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek. Peki, bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, bursluluk sınavı başvuru şartları ve detaylı bilgiler



BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bursluluk sınavı başvurusu E-Okul üzerinden 5-17 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.



Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.



Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak.



Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak.



Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak.



Peki, başvuru şartları neler ve gelir belgesi için üst sınır ne kadar olacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.