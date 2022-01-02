MEB boş kontenjanlara personel alacak! Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı MEB personel alımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamada, merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonlarına açıkta kalan kontenjanlar için yeni başvuru alınacağı ilan edildi. Başvurular 2022 şubat ayı içerisinde belli olacak ve başvuru şartları da ilan ile açıklanacak.