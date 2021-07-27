AÖL telafi sınavı MEB giriş ekranı: 2021 Açık Öğretim Lisesi telafi sınavları ne zaman bitecek?

Açık lise telafi sınavı giriş ekranı 27 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. AÖL telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Takvime göre AÖL telafi sınavları tarihi 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar olacak. Öğrenciler AÖL sınavlarına şife, T.C kimlik numarası veya öğrenci numarası ile katılım sağlayacaklar.