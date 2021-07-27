AÖL telafi sınavı MEB giriş ekranı: 2021 Açık Öğretim Lisesi telafi sınavları ne zaman bitecek?
AÖL telafi sınavı için beklenen gün geldi. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan AÖL öğrencileri AÖL telafi sınavlarına bugünden itibaren katılacaklar. Online yapılacak olan açık lise telafi sınavları "aolweb.aol.meb.gov.tr" internet adresinden gerçekleşecek. Peki, 2021 AÖL telafi sınavları ne zaman bitecek? İşte, AÖL telafi sınavı giriş ekranı ve sınavla ilgili bilgiler.
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Açık lise telafi sınavı giriş ekranı 27 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. AÖL telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Takvime göre AÖL telafi sınavları tarihi 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar olacak. Öğrenciler AÖL sınavlarına şife, T.C kimlik numarası veya öğrenci numarası ile katılım sağlayacaklar.
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AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Söz konusu sınavlar 28 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar gerçekleşecek.
Sınav sonuçları ise yapılacak değerlendirmelerin ardından ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.
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AÖL TELAFİ SINAVI GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AÖL telafi sınav girişi daha önce yapılan online sınavlarda olduğu gibi "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresi girişi ile sağlanacak.
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
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Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.