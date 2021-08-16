MEB AÖL ek sınav online giriş ekranı! 2021 Açık Öğretim Lisesi ek sınavları ne zaman?
AÖL sınav giriş ekranı üzerinden yapılacak olan ek sınavlar için beklenen gün geldi. Ek sınav kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan AÖL öğrencileri söz konusu sınava MEB Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi ekranından 16 Ağustos tarihi itibarıyla online katılım sağlayacaklar. İnternet erişimi olmayan öğrenciler sınava milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve internet erişimi ile bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde girebilecekler. Peki, AÖL ek sınavları nasıl olacak? İşte, MEB Açık Öğretim Lisesi ek sınav giriş ekranı ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca organize edilecek olan 2021 AÖL ek sınavları 16 Ağustos saat 09.30'dan 20 Ağustos 2021 saat 23.59'a kadar yapılacak. Ek Sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek. Çevrim içi olarak yapılacak Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Ek Sınavlarına http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris internet sitesinden katılım sağlanacak.
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AÖL ONLİNE EK SINAVLARI NASIL OLACAK?
Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler online ek sınavlara Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılacaklar. T.C kimlik numarası ve şifre bilgilerini giren öğrenciler sınav ekranına erişecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınavlara ilişkin duyuru yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İlgi (a) Makam Olur’u ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Ek Sınavı'nın 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür. İlgi (a) Makam Olur’u gereğince imzalanan ilgi (c) Protokolün; 5.2.25 inci maddesi “Görme engelli öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Sınavdan 7 gün önce başvurarak “okuyucu/kodlayıcı” talebinde bulunması halinde bu adaylara Halk Eğitim Merkezlerinde sınav tarihleri arasında uygun günlerde sınava alınmalarısağlanacaktır ”şeklinde, 5.2.28 ncı maddesi “Adayların kullandıkları masaüstü/dizüstü bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarının pil, batarya veya şarj durumları ile kablolu/kablosuz internet bağlantılarından ve bunların ayarlarından kendileri sorumlu olacaklardır ” şeklinde ve 5.2.33 üncü maddesi “Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar çevrimiçi sınav uygulamasına alınmayacaktır.
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından tutuklu ve hükümlü adayların çevrimiçi sınava giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Çevrimiçi sınava katıldığı tespit edilen tutuklu ve hükümlü adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Tutuklu ve hükümlü adaylar için sınav, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan adaylara ait bilgilerin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi halinde yıl içinde yüz yüze yapılacak sınavlarla birlikte gerçekleştirilecektir.” şeklinde ifade edilmektedir.
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İlgi (b) Makam Olur’u ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yapılacak çevrim içi sınavlara azamisayıda öğrencinin katılması için; engelli öğrenciler ve internet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde; internet erişimi sağlanan okul/kurum müdürlüklerinde, ev/hastanede ve/veya okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek sınava katılmalarının sağlanması, okuyucu/kodlayıcılar ile internet erişimi sağlanan okul/kurum veya ev/hastanede öğrencilere rehberlik etmek için görevlendirilecek görevlilere yapacakları görev için ödenecek sınav ücretlerinin ilgi (d) Karar’ın “Sınav görevi” başlıklı 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ek ders olarak ödenmesi, bahsi geçen iş ve işlemlerin yurt içinde ilgili milli eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise ilgili eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince yürütülmesi uygun görülmüştür.