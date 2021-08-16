MEB AÖL ek sınav online giriş ekranı! 2021 Açık Öğretim Lisesi ek sınavları ne zaman?

İlgi (b) Makam Olur’u ile Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yapılacak çevrim içi sınavlara azamisayıda öğrencinin katılması için; engelli öğrenciler ve internet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde; internet erişimi sağlanan okul/kurum müdürlüklerinde, ev/hastanede ve/veya okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek sınava katılmalarının sağlanması, okuyucu/kodlayıcılar ile internet erişimi sağlanan okul/kurum veya ev/hastanede öğrencilere rehberlik etmek için görevlendirilecek görevlilere yapacakları görev için ödenecek sınav ücretlerinin ilgi (d) Karar’ın “Sınav görevi” başlıklı 12 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ek ders olarak ödenmesi, bahsi geçen iş ve işlemlerin yurt içinde ilgili milli eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise ilgili eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerince yürütülmesi uygun görülmüştür.