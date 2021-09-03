MEB AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı!
AÖL ek sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. 16-29 Ağustos tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açıldı. Heyecanla beklenen AÖL ek sınav sonuçları ile binlerce öğrenci sınav puanlarını öğrenebilecekler. Öğrenciler sınav sonuçlarına Bilgi Yönetim Sistemi ve AÖL mobil uygulamasından ulaşacaklar. İşte, 2021 Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınav sonuçları öğrenme ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
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Açıköğretim Lisesi ek sınav sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açıldı. Söz konusu sınava 29 Ağustos tarihine kadar katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler. 2021 Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki ekranı kullanabilirsiniz.
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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Açık Lise 2021 ek sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "16-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınav sonuçları açıklandı. " ifadesi kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim lisesinde eğitim görecekler için ilk kayıt tarihini duyurdu. 2021-2022 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt ve kayıt yenilemeye dair kılavuz da yayımlandı.
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AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.