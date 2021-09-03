MEB AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2021 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı!

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI Açık Lise 2021 ek sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "16-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınav sonuçları açıklandı. " ifadesi kullanıldı.



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