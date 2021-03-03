MEB açıkladı: Yüz yüze eğitim ve sınavlar nasıl yapılacak? Mesleki, güzel sanatlar ve spor liseleri.. İşte tüm detaylar

Özel eğitim ve rehberlik alanında eğitim veren kurumların eğitim süreçleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün, günde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve öğle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.



Bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.



Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek.



Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin bulunduğu ilin risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan başlayacak. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak.



İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaöğretim kurumları haftanın 2 günü yüz yüze eğitim yapabilecek.



Barınma ihtiyacı olan öğrenciler gerekli tedbirler alınması kaydıyla okul pansiyonlarında kalabilecek. Resmi eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kursları yüz yüze devam edecek.



Yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki uygulamalar



Yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek.



Düşük ve orta riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacak.



Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarındaki 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olarak planlanacak.



Düşük ve orta riskli illerdeki meslek liselerinin 9, 10 ve 11. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze yapılacak eğitimlerde meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilecek.



Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere yüz yüze yapılacak eğitimlerde ortak derslerin yanı sıra 9 ve 10. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur'an-ı Kerim ile hitabet ve mesleki uygulama derslerine yer verilecek. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek.



Sınav takviminin detayları



Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.



2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.