5 Ekim'de hangi okullar-sınıflar açılacak, ortaokullar açılacak mı? MEB'ten açıklama
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, ilk olarak anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için başlatılmıştı. MEB’in aldığı yeni kararla bazı okullar 5 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak. Öğrenciler ve veliler hangi okulların ve sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyor. Peki, 5 Ekim'de hangi okullar-sınıflar açılacak, ortaokullar açılacak mı?
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim’e ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı.
2
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Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
3
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Her ders saati 30 dakika
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
4
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Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek. Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
5
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’dan Açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.
Selçuk, şöyle devam etti:
"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."