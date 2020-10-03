5 Ekim'de hangi okullar-sınıflar açılacak, ortaokullar açılacak mı? MEB'ten açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’dan Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlamasına ilişkin, "Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik bir önem taşıdığına dikkati çekerek öncelikle iş yeri stajları konusunda öğrencilerin taleplerinin bulunduğunu belirtti.



Selçuk, şöyle devam etti:



"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."