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MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı tarihleri ve başvuru şartları

#MEB#Resmi Gazete#Müfettiş Yardımcısı

MEB atama takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla atama yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre illerin eğitim müfettişi ihtiyacını karşılamak üzere sınavla MEB 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak. MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları için en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olma şartı aranacak. Peki, MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı tarihleri ve başvuru şartları hakkında bilgiler.

1/5MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı tarihleri ve başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı 750 müfettiş yardımcısı alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda kalite güvence sisteminin aktif hâle getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında tüm illerde eğitim müfettişleri başkanlıkları kuruldu. Resmi Gazete ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan ilana göre MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı sınav başvuruları 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. Söz konusu sınav yazılı ve sözlü gerçekleşecek.

2/5MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN

MEB MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Tüm eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek ve il milli eğitim müdürlüklerindeki eğitim müfettişleri başkanlıklarında istihdam edilmek üzere 750 'Eğitim Müfettiş Yardımcısı' alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru Resmi Gazete ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Bu kapsamda sınav başvuruları 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

3/5750 MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

750 MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.

Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

4/5SINAV TAKVİMİ

SINAV TAKVİMİ

Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Yazılı sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak. Yazılı Sınav Ankara'da, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonuçları 8 Temmuz 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

5/5Sözlü sınav:

Sözlü sınav:

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi http://www.meb.gov.tr internet adresinde 10 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınav Ankara'da, 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde yayımlanacak.

Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması sınav puanını (atamaya esas puanı) oluşturacak.

Atanmaya hak kazananlar 17 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

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#MEB#Resmi Gazete#Müfettiş Yardımcısı