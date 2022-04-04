MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı tarihleri ve başvuru şartları

750 MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.



Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.