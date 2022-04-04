MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcılığı sınavı tarihleri ve başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı 750 müfettiş yardımcısı alınacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda kalite güvence sisteminin aktif hâle getirilmesi için kurulan yeni teftiş sistemi kapsamında tüm illerde eğitim müfettişleri başkanlıkları kuruldu. Resmi Gazete ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan ilana göre MEB 750 müfettiş yardımcısı alımı sınav başvuruları 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. Söz konusu sınav yazılı ve sözlü gerçekleşecek.
Tüm eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek ve il milli eğitim müdürlüklerindeki eğitim müfettişleri başkanlıklarında istihdam edilmek üzere 750 'Eğitim Müfettiş Yardımcısı' alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyuru Resmi Gazete ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.
Bu kapsamda sınav başvuruları 16-27 Mayıs tarihleri arasında MEBBİS üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Halen Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve en az 8 yıl öğretmenlik deneyimi olan, 35 yaşını doldurmamış tüm öğretmenler/yöneticiler eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına başvuru yapabilecek.
Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.
Eğitim müfettiş yardımcılığı sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.
Yazılı sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak. Yazılı Sınav Ankara'da, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 10.00'da tek oturum hâlinde gerçekleştirilecek.
Yazılı sınav sonuçları 8 Temmuz 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi http://www.meb.gov.tr internet adresinde 10 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınav Ankara'da, 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Sözlü sınav sonuçları 16 Eylül 2022 tarihinde yayımlanacak.
Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması sınav puanını (atamaya esas puanı) oluşturacak.
Atanmaya hak kazananlar 17 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.