MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvuru yapma ekranı ve formu

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;



Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.



21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak.



Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.



Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.