MEB 30 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet başvurusu yapma ekranı ve formu!
Ücretsiz tablet başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaya devam ediyor. MEB haricinde bazı belediye ve dernekler de destek amaçlı ücretsiz tablet başvuru ekranını erişime açtı. Online eğitim döneminde MEB'ten 30 bin tablet dağıtımı açıklaması daha geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." dedi. Peki, MEB 30 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ücretsiz tablet başvurusuyla ilgili Bakan Selçuk'un açıklamaları.
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MEB 500 bin tablet başvurusu sonrası 30 bin tablet dağıtımıyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 30 bin tabletin daha dağıtılacağını aktararak, "Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız." dedi. MEB ücretsiz tabletler milli eğitim müdürlüklerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. İşte, ayrıntılar.
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MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık. Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz.
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ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.
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BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR
Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.
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BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI
Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.