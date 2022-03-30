MEB 2022 öğretmen ataması ne zaman? İşte son gelişmeler

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin beklentiler geçtiğimiz günlerde artmıştı. Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tüm merak edilen detaylar, ilgili adaylarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 2022 öğretmen atamasında son gelişmeler...
Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.
Atamaya dair detaylar henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.