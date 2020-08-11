MEB 2020 İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı: İl dışı atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
İl dışı atama sonuçları, başvurularını yapan öğretmenler tarafından merakla bekleniyor. 2020 il dışı atama başvuruları sona erdi. Yer değiştirmek isteyen öğretmenler başvurularını 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' adreslerinden tamamlandı. Şimdi gözler değerlendirme işleminin ardından MEB'in atama sonuçlarını erişime açmasında. Peki, MEB il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2020 İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB), kadrolu öğretmenlerin çeşitli nedenlerle yaptığı iller arası yer değişikliği başvuruları, 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Binlerce öğretmenin online olarak yaptığı başvuruların ardından şimdi de atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 2020 İl dışı tayin sonuçları hakkında merak edilenler...
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İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 11 Ağustos’ta açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir.
Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.