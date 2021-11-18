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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 13:11 | 

Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sona erdi mi? İşte faiz kararında son durum

Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sona erdi mi? Piyasaları şekillendirecek olan Merkez Bankası PPK toplantısının sonucunu merak eden vatandaşlar, bu sorulara yanıt arıyor. Merkez Bankası son iki ayda politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde faiz oranlarını 19'dan yüzde 16 seviyesine çekmişti. Yeni faiz oranının ne olacağı kasım ayı PPK toplantısı ardından netleşecek. Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 18 Kasım tarihinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Kurulda kasım ayı faiz oranı için karar verilecek, alınan karar toplantı ardından kamuoyuyla paylaşılacak. PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.

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FAİZ BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

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Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.
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4EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Bir önceki PPK toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleşmişti. Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

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