Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sona erdi mi? İşte faiz kararında son durum
Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sona erdi mi? Piyasaları şekillendirecek olan Merkez Bankası PPK toplantısının sonucunu merak eden vatandaşlar, bu sorulara yanıt arıyor. Merkez Bankası son iki ayda politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde faiz oranlarını 19'dan yüzde 16 seviyesine çekmişti. Yeni faiz oranının ne olacağı kasım ayı PPK toplantısı ardından netleşecek. Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 18 Kasım tarihinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Kurulda kasım ayı faiz oranı için karar verilecek, alınan karar toplantı ardından kamuoyuyla paylaşılacak. PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.
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