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Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2023 Temmuz ayı tarımsal destekleme ödeme takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#Mazot Ve Gübre Desteği Ödemeleri#Tarımsal Destekleme Ödemeleri#Tarım Ve Orman Bakanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 16:46

Mazot gübre desteği ödeme tarihi ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Tarımsal destekleme ödemeleri Temmuz ayı ödemeleri merak ediliyor. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada ödemelerin hesaplara geçeceğini ifade etti. Peki Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı mazot gübre desteği hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

1/3Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak İşte 2023 Temmuz ayı tarımsal destekleme ödeme takvimi

Temmuz ayı mazot gübre ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemesini bugün yapılacağını açıkladı.

2/3MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere tarımsal destekleme ödemelerine devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 237 milyon 819 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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3/3Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak İşte 2023 Temmuz ayı tarımsal destekleme ödeme takvimi

Tarımsal Destekleme Ödemelerine ilişkin detaylar şu şekildedir;

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 89 milyon 784 bin 906 TL,

İyi Tarım uygulamaları desteği kapsamında 47 milyon 701 bin 90 TL,

Organik Tarım desteği kapsamında 45 milyon 659 bin TL,

Dane Zeytin desteği kapsamında 31 milyon 644 bin 739 TL,

Mazot Gübre desteği kapsamında 11 milyon 480 bin 875 TL,

Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 7 milyon 659 bin 340 TL

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında ise 3 milyon 889 bin 50 TL olmak üzere toplam 237 milyon 819 bin TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak

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