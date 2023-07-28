Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2023 Temmuz ayı tarımsal destekleme ödeme takvimi!

Tarımsal Destekleme Ödemelerine ilişkin detaylar şu şekildedir;

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 89 milyon 784 bin 906 TL,

İyi Tarım uygulamaları desteği kapsamında 47 milyon 701 bin 90 TL,

Organik Tarım desteği kapsamında 45 milyon 659 bin TL,

Dane Zeytin desteği kapsamında 31 milyon 644 bin 739 TL,

Mazot Gübre desteği kapsamında 11 milyon 480 bin 875 TL,

Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 7 milyon 659 bin 340 TL

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında ise 3 milyon 889 bin 50 TL olmak üzere toplam 237 milyon 819 bin TL tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak