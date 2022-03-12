Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Destekler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak

2021 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri 08 Mart 2022 Salı günü saat 18:00 den itibaren yapılmaya başlandı. Ödemelerin tarihini Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, resmi Twitter adresinden paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.
Kirişci, yaptığı paylaşımlarda "Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde, diğer ödemeleri de bugün (8 Mart 2022) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Mazot ve gübre desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak. Buna göre;
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,
Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.