Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
Mazot gübre desteği için Bakan Pakdemirli'den önemli açıklama geldi. 4 milyar 79 milyon liralık mazot ve gübre desteği ödemelerinin 26 Mart itibariyle başladığını duyuran Bakan Pakdemirli, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre para hesaplara yatırılacak. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Mazot ve gübre desteği için açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini 26 Mart itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" açıklamasında bulundu. İşte, TC Kimlik numarasına göre Mazot ve gübre desteğinin yatacağı tarihler
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Pakdemirli ayrıca, çiftçiye, mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili, şöyle konuştu:
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"Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın itibariyle saat 18’den sonra, TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan’da 18.00’den sonra, TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan saat 18.00’den sonra ödemelerini alacaklar. Çiftçimize ve üretimize hayırlı olsun."