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Mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama hakkında bilgiler

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot gübre desteğinin bu yıl ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama hakkında bilgiler…

1/3Mazot gübre desteği yattı mı Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama hakkında bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesaplarından alabilecekler.

2/3Mazot gübre desteği yattı mı

Mazot gübre desteği yattı mı?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere yönelik duyuru yayınlanması bekleniyor.

3/3Mazot gübre desteği yattı mı Çiftçi Destek Ödemesi sorgulama hakkında bilgiler

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

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