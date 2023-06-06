Mazot gübre desteği ödemesi 2023 | Mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 ödeme tarihi son durum!

2023 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere verilen mazot gübre desteği, bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik destek sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot gübre desteği 2022 yılı ödemeleri şubat ayında gerçekleşmişti. Mazot gübre desteğinin bir sonraki ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? İşte, ayrıntılı bilgiler.