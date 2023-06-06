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Mazot gübre desteği ödemesi 2023 | Mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 ödeme tarihi son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Mazot Gübre Desteği Ödemesi#Mazot Gübre Desteği Ne Zaman Yatacak#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 19:24

Mazot gübre desteği ödeme tarihi için beklentiler arttı. 2022 yılına ait mazot gübre desteği ve yem bitkileri desteği ödemeleri 24 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşen mazot gübre desteği ödemelerinden toplamda 79 bin 98 çiftçiye 85 milyon 767 bin 154 TL tutarında ayni destek ödemesi yapılmıştı. 2023 yılı mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı haziran ayı ile gündeme geldi. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte, mazot gübre desteği ödeme tarihi son durum bilgisi.

1/4Mazot gübre desteği ödemesi 2023 | Mazot ve gübre desteği ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023 ödeme tarihi son durum

2023 mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere verilen mazot gübre desteği, bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik destek sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen mazot gübre desteği 2022 yılı ödemeleri şubat ayında gerçekleşmişti. Mazot gübre desteğinin bir sonraki ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? İşte, ayrıntılı bilgiler.

2/4MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait Mazot ve Gübre Desteği ödemeleri 24.02.2023 Cuma günü saat 18:00 itibariyle çiftçilerin hesabına yatırılmıştı. 2023 mazot gübre desteği ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3/4ÖDEMELER NASIL SORGULANIR

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulaması yapabilir.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NEDİR

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NEDİR?

Desteğin amacı; ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçileri desteklemektir.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler için belirlenen havzalar dışında kalan ürünlere mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

Toprak analiz desteği, en az 50 dekar arazide, her 50 dekar başına 50 TL olarak ödenir. Gübre desteğinden yararlanılabilmesi için toprak analizi zorunludur.

Katı Organik – Organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 20 TL ödeme yapılır.

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