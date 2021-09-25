Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli eylül ayı mazot gübre desteği ödeme tarihini duyurdu
Mazot gübre desteği ödeme tarihleri için beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçiye verilecek 59 milyon 271 bin liralık tarımsal destek ödemlerinin tarihini duyurdu. Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesaplarından alabilecekler. Peki, mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte, 2021 eylül ayı mazot gübre desteği ödeme tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ödemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz.” dedi. Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira ödeme yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, ödemelerin 24 Eylül'den itibaren yapılacağını ifade etti.
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MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira, toprak analizi desteği kapsamında 95 bin lira, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden."
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Buna göre;
- Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira,
- Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira,
- Toprak Analizi Desteği kapsamında 95 bin lira,
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- Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira,
destekleme ödemeleri bugün gerçekleştiriliyor. Toplam destek ödemesi miktarı ise 59 milyon 271 bin lirayı buluyor.
Pakdemirli, "Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden." mesajını paylaştı.