Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli’den mazot gübre desteği açıklaması

Mazot gübre desteğinin ne zaman ödeneceği ile ilgili son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli açıklamasında ödemelerin yarın itibariyle başlayacağını duyurdu. Destek miktarı 4 milyar 79 milyon 656 bin lira olacak.