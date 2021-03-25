Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Bakan Pakdemirli’den mazot gübre desteği açıklaması
Mazot gübre desteği ödemeleri belirli tarihlerde yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi katıldığı bir toplantıda konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı ve ödemelerin ne zaman başlayacağını duyurdu. Toplamda 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye ödeme yapılacak. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili yapılan açıklama
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Mazot gübre desteğinin ne zaman ödeneceği ile ilgili son dakika açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli açıklamasında ödemelerin yarın itibariyle başlayacağını duyurdu. Destek miktarı 4 milyar 79 milyon 656 bin lira olacak.
2
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" açıklamasında bulundu.
3
Son yapılan ödemede, TC kimlik numarasının son hanesine göre işlemler gerçekleştirildi. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'den sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'den sonra ödeme yapıldı.