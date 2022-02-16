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Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemesinde son durum

#Mazot Gübre Desteği#Bekir Pakdemirli#Çiftçi Ödemesi

Mazot gübre desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı şubat ayı ile öne çıkan konulardan oldu. Özellikle tarım destek ödemelerinin yatırılmasının ardından gözler şubat ayı 2022 mazot gübre desteği ödeme tarihlerine çevrildi. Tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklerden yararlananlar ödemelerini banka hesaplarından alabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 3,3 milyon lira değerinde destek ödemelerinin yapılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Peki, mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak? İşte, çiftçi destek ödemelerinde ayrıntılı bilgiler.

1/5Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak Çiftçi destek ödemesinde son durum

Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek, sorusu sın gelişmeler ile takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen 2022 mazot gübre desteği ödemeleri için çiftçilerin beklentileri şubat ayına yöneldi. Geçtiğimiz hafta tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” dedi. Ancak mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

2/5MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 yılına ait mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödemelere yönelik duyuru yayınlanması bekleniyor.

3/5ÖDEMELER NASIL SORGULANIR

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

11 Şubat tarihinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

5/5Mazot gübre desteği 2022 ne zaman yatacak Çiftçi destek ödemesinde son durum

Pakdemirli, “177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini sözlerine ekledi.

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#Mazot Gübre Desteği#Bekir Pakdemirli#Çiftçi Ödemesi