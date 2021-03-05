Mazot gübre desteği 2021 TC numarasına göre ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Ürün türüne göre desteklere belirli tarih aralıklarında devam eden Tarım Bakanlığı, mazot ve gübre desteği ödemesi kapsamında Hububat-Baklagil-Dane Mısır üreticilerine destek ödemelerini gerçekleştirecek. Peki, Mazot gübre desteği 2021 TC numarasına göre ne zaman yatacak? İşte, o bilgiler
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Ekilen ürün türüne göre verilen mazot ve gübre desteği, TC numarasına göre ne zaman yatacak. Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacak olan Tarım Bakanlığı, ödemeleri TC numarası sıralamasına göre gerçekleştirecek.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
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Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.