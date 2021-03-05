Mazot gübre desteği 2021 TC numarasına göre ne zaman yatacak?

Ekilen ürün türüne göre verilen mazot ve gübre desteği, TC numarasına göre ne zaman yatacak. Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacak olan Tarım Bakanlığı, ödemeleri TC numarası sıralamasına göre gerçekleştirecek.