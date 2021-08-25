Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Özür grubu atama sonucu için MEB'ten açıklama
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. MEB'in resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada "2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı" ifadelerine yer verildi. Özür grubu atamaları için tercihte bulunan öğretmenler, güvenlik kodu, kullanıcı adı ve şifreleri ile mazerete bağlı yer değiştirme sonucunu görüntüleyebilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19-23 Ağustos tarihleri aralığında başvuruları alınan mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından açıklandı. İstedikleri okullara atanmak isteyen öğretmenlerin eş durumu atama tayin sonuçları 24 Ağustos tarihinde açıklandı.
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MEB, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını "2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı" ifadeleriyle duyurdu.
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Takvime göre, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 25 Ağustos itibariyle başlayacak.
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Yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılıyor. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanıyor. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanıyor.
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YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve YerDeğiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.