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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 09:08,

Mayo üstüne maske

Ünlü sunucu kızıyla birlikte çıktığı tatilde bu ilginç kombinle objektiflere takıldı.

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Bir dönemim müzmin bekarı George Clooney ile yaşadığı ilişkiyle adını daha geniş kitlelere duyuran sunucu Elisabetta Canalis, küçük kızıyla birlikte memleketi İtalya'da tatilde.

Fotoğraflar: MEGA

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41 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz günlerde de Porto Rotondo'da görüntülendi. Canalis kızıyla birlikte plaja doğru gidiyordu.

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenin İtalya'da tatilini geçiren Elisabetta Canalis, siyah bir mayo, uzun bir tunik giydi ve kıyafetini de güneşten korunmak için taktığı şapkayla tamamladı.

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Canalis'in koronavirüs önlemi olarak maske takması da dikkatlerden kaçmadı.

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George Clooney ile dünya basınının manşetlerinden inmeyen ilişkisini noktaladıktan sonra Brian Perri ile evlendi Elisabetta Canalis. 2014 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bu evlilikten Skyler Eva adında bir kız çocukları bulunuyor.

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