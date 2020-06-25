Mayo da giymedi bikini de

Ünlü yıldız çıktığı tatilde denize girmek için farklı giysiler seçti.
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SOSYAL İZOLASYONDAN TATİLE
Bütün dünyadaki milyonlarca kişi gibi Kate Hudson da koronavirüsten korunmak için aylardır ailesiyle birlikte sosyal izolasyondaydı. Bu dönemde evinden çıkmayan Hudson, biraz soluklanmak için ailesiyle birlikte Malibu'ya gitti.
Backgrid USA
2
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HER GÜN PLAJDA
41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Hudson, dün ve önceki gün de ard arda plajda görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Hudson bir başka ayrıntıyla dikkat çekti.
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MAYO YA DA BİKİNİ GİYMEDİ
Hudson ilk gün plajda görüntülendiğinde üzerinde rengarenk bir bikini, kısa kot şortu ve başında şapkası vardı. Hudson o gün deniz kenarında uzun uzun yürüyüş yaptı.
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KEYFİ YERİNDE
Hudson'ın keyfinin yerinde olduğu de dikkat çekti. Genç oyuncu, yürüyüş sırasında kendisine selam veren diğer tatilcilerle de sohbet etti.
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SPOR KIYAFETİYLE DENİZE GİRDİ
Kate Hudson dün de yine plajda denize girerken görüntülendi. O gün ise üzerinde bir tayt ve spor büstileri giydi. Oyuncu, yürüyüş yapmak yerine denize girdi. Çıktıktan sonra da ailesinin yanına döndü.
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ÜÇ BERABERLİKTEN ÜÇ ÇOCUK
Kate Hudson, ünlü oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya geldi. Fakat o küçükken annesi ve babası boşanında onu annesinin uzun yıllardır birlikte olduğu Kurt Russell büyüttü. Hudson ilk evliliğini Chris Robinson ile yaptı. Daha sonra Matt Bellamy ile birlikte oldu. Üçüncü evliliğini ise Danny Fujikawa ile yaptı. Hudson'ın her üç beraberliğinden de birer tane çocuğu bulunuyor.