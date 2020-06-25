MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMayo da giymedi bikini de
GeriMagazin Mayo da giymedi bikini de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 10:14,

Mayo da giymedi bikini de

Ünlü yıldız çıktığı tatilde denize girmek için farklı giysiler seçti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SOSYAL İZOLASYONDAN TATİLE
Abone Olgoogle-news

SOSYAL İZOLASYONDAN TATİLE

Bütün dünyadaki milyonlarca kişi gibi Kate Hudson da koronavirüsten korunmak için aylardır ailesiyle birlikte sosyal izolasyondaydı. Bu dönemde evinden çıkmayan Hudson, biraz soluklanmak için ailesiyle birlikte Malibu'ya gitti.

Backgrid USA

2HER GÜN PLAJDA
Abone Olgoogle-news

HER GÜN PLAJDA

41 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Hudson, dün ve önceki gün de ard arda plajda görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Hudson bir başka ayrıntıyla dikkat çekti.

3MAYO YA DA BİKİNİ GİYMEDİ
Abone Olgoogle-news

MAYO YA DA BİKİNİ GİYMEDİ

Hudson ilk gün plajda görüntülendiğinde üzerinde rengarenk bir bikini, kısa kot şortu ve başında şapkası vardı. Hudson o gün deniz kenarında uzun uzun yürüyüş yaptı.

4KEYFİ YERİNDE
Abone Olgoogle-news

  KEYFİ YERİNDE

Hudson'ın keyfinin yerinde olduğu de dikkat çekti. Genç oyuncu, yürüyüş sırasında kendisine selam veren diğer tatilcilerle de sohbet etti.

5SPOR KIYAFETİYLE DENİZE GİRDİ
Abone Olgoogle-news

SPOR KIYAFETİYLE DENİZE GİRDİ

Kate Hudson dün de yine plajda denize girerken görüntülendi. O gün ise üzerinde bir tayt ve spor büstileri giydi. Oyuncu, yürüyüş yapmak yerine denize girdi. Çıktıktan sonra da ailesinin yanına döndü.

6ÜÇ BERABERLİKTEN ÜÇ ÇOCUK
Abone Olgoogle-news

ÜÇ BERABERLİKTEN ÜÇ ÇOCUK

Kate Hudson, ünlü oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya geldi. Fakat o küçükken annesi ve babası boşanında onu annesinin uzun yıllardır birlikte olduğu Kurt Russell büyüttü. Hudson ilk evliliğini Chris Robinson ile yaptı. Daha sonra Matt Bellamy ile birlikte oldu. Üçüncü evliliğini ise Danny Fujikawa ile yaptı. Hudson'ın her üç beraberliğinden de birer tane çocuğu bulunuyor.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi