Mayo da giymedi bikini de

ÜÇ BERABERLİKTEN ÜÇ ÇOCUK Kate Hudson, ünlü oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın evliliğinden dünyaya geldi. Fakat o küçükken annesi ve babası boşanında onu annesinin uzun yıllardır birlikte olduğu Kurt Russell büyüttü. Hudson ilk evliliğini Chris Robinson ile yaptı. Daha sonra Matt Bellamy ile birlikte oldu. Üçüncü evliliğini ise Danny Fujikawa ile yaptı. Hudson'ın her üç beraberliğinden de birer tane çocuğu bulunuyor.