Ekonomi Ahmet KARABIYIK Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 07:06 , 12 Mayıs 2020 - 07:06

Mayıs sonuna kadar zamanı var... O ödemeleri kimler yapacak?

22 Mart’tan itibaren başlamıştı sokağa çıkma yasağı, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için yaklaşık 50 gündür bu yasak devam ediyor. Tabi ki bu vatandaşlarımız için vergisel yükümlülükler de ertelendi. 518 seri numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğiyle (Md.5) 65 yaş üstü kişilerin ‘mücbir sebep’ halinde olduğu kabul edildi. Sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilecekler.