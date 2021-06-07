MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMayıs ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! İlk 3'e çok şaşıracaksınız...
GeriEkonomi Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! İlk 3'e çok şaşıracaksınız...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 09:25 | 

Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! İlk 3'e çok şaşıracaksınız...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu. Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61,9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı. Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

2

SMART

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 0

MASERATI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 0

BENTLEY

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 1

3

JAGUAR

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 1

ASTON MARTIN

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 2

LAMBORGHINI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 2

4

DFSK

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 3

FERRARI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 4

MAZDA

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 4

5

KARSAN

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 5

ALFA ROMEO

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 8

LEXUS

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 9

6

CUPRA

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 17

MG

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 27

PORSCHE

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 42

7

SSANGYONG

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 48

ISUZU

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 55

SUBARU

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 60

8

MINI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 66

DS

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 106

LAND ROVER

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 137

9

IVECO

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 149

JEEP

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 229

MITSUBISHI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 304

10

SUZUKI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 357

VOLVO

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 520

NISSAN

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 651

11

BMW

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 904

AUDI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 915

SEAT

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 1,189

12

KIA

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 1,321

MERCEDES-BENZ

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 1,936

13

DACIA

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 1,977

SKODA

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 2,014

14

OPEL

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 2,100

CITROEN

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 2,112

15

HYUNDAI

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 2,354

HONDA

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 2,493

16

PEUGEOT

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 3,075

TOYOTA

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 3,466

17

FORD

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 4,463

18

RENAULT

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 5,330

19

VOLKSWAGEN

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 6,260

20

FIAT

TOPLAM SATIŞ RAKAMI: 10,018

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi