Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! İlk 3'e çok şaşıracaksınız...

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı. Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle: