Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu! İlk 3'e çok şaşıracaksınız...
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu. Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61,9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi.
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10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı. Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle: