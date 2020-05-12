Mayıs ayı otomobil kampanyaları! Faizler düştü, ödemeler ertelendi
Mayıs ayı otomobil kampanyalarında düşük faiz seçenekleri ve ertelenen ödemeler dikkat çekiyor. İşte marka marka kampanyalar...
NİSSAN
Nissan Micra'da 40 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,59 faiz fırsatı sunuluyor. Navara'da ise aynı faiz seçenekleri 80 bin TL'ye sunuluyor.
SKODA
SKODA Kodiaq modellerinde: %4'e varan kampanya indirimi<br><br>
SKODA'nın şehirli SUV modeli SKODA Karoq'a özel: %7,5'e varan kampanya indirimi
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Isuzu kamyon modellerinde 160 bin TL'ye 12 ay %0 faiz uygulanırken, midibüs modellerinde 160 bin TL'ye 24 ay %0 faiz avantajı sağlanıyor.
DACIA
Dacia, Mayıs ayında 2019 model Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg perakende satın alımlarına özel bir kampanya duyurdu.
HONDA
Bu kapsamda, Civic Sedan modellerinde Mayıs ayında 60 bin TL’lik kredi kullanımına 0.49 faiz oranı ile 18 ay taksit sağlanıyor.
RENAULT
Verilen bilgiye göre, kampanya, Yeni Clio'nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio 4'ün Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının perakende satın alımları için yer alıyor.
15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada Clio 4 98 bin 400 TL, Yeni Clio 111 bin 400 TL ve Megane Sedan 146 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.