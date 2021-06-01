MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriMayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak? Kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin tarihleri açıklandı mı? İşte ödeme günleri
GeriEkonomi Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak? Kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin tarihleri açıklandı mı? İşte ödeme günleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 12:02 | 

Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak? Kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin tarihleri açıklandı mı? İşte ödeme günleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi. Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak.. İşte detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

2Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziranda yapılacak

Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak

"Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak."

3Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziranda yatırılacak

Mayıs ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran'da yatırılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi