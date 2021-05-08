Mayıs ayı fiyatları açıklandı! İşte en ucuz otomobiller
Koronavirüs pandemisi, çip tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle otomobil fiyatlarında artış devam ediyor. Döviz kurlarındaki oynaklık da fiyatlarda etkili oldu. En ucuz otomobil 146.900 liradan satışa sunuluyor.
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Otomotiv şirketleri Mayıs ayına ilişkin fiyat listelerini güncellediler. Bir çoğu fiyatlara zam yapma kararı aldı. Yerli üretim olan otomobillerde fiyatlar düşük kalmaya devam etti.
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Pandemi koşulları ve çip tedariğinin zorlaşması nedeniyle bazı markalar üretimlerine ara verirken döviz kurlarında yaşanan yükseliş de fiyatlarda etkili oldu.