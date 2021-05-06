Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte uzmanların faiz beklentisi
Mayıs ayı faiz kararı belli oluyor. Bu ay için verilecek faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından açıklanacak. 6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı. Mart ayında faizler yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı (PPK) başladı mı?
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Merkez Bankası faiz kararını belirlenen takvimde açıklamaya devam ediyor. Nisan ayında politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Bu yılın 5'inci PPK toplantısı ise mayıs ayında gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.
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FAİZ KARARI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.AA Finans'ın 6 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor. Nisan ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'de sabit bırakılmıştı.
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TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık faiz artırım beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00'a yükseltilmişti.
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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek.TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.