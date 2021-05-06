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Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 10:27 | 

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Bakan tarih verdi

Ramazan Bayramı öncesi ödemesi merak edilen hususlardan biri de KYK burs ve kredileri idi. Yüz binlerce üniversite öğrencisi, burs ve kredi ödeöelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman?

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"KYK burs ve kredileri yattı mı?" sorusu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Ziraat Bankası üzerinden yaptığı ödeme, belirli tarih aralığında hesaplardan çekilebilecek. İşte, konu hakkında detaylı bilgiler...

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Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

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