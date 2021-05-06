Gündem Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 10:27 | 06 Mayıs 2021 - 10:27

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Bakan tarih verdi

Ramazan Bayramı öncesi ödemesi merak edilen hususlardan biri de KYK burs ve kredileri idi. Yüz binlerce üniversite öğrencisi, burs ve kredi ödeöelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri ne zaman?