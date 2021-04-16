Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MSB askerlik celp yerleri bekleniyor
Mayıs ayı askerlik yerleri için bekleyiş sona ermek üzere. Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 2021 Mayıs askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki, Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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2021 Mayıs celbinde silah altına alınacak er adayları, askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. İşte 2021 Mayıs celbi için yapılan resmi açıklama…
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Mayıs ayı askerlik yerleri ve sınıflandırma işlemleri hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. "Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" başlığı ile çıkan yazıda, sınıflandırma işlemlerinin ilan edileceği tarihler yazıyor.
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NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.Söz konusu açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor
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Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).